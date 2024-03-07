Şubat Ayında Deniz Sıcaklıkları Rekor Seviyeye Ulaştı

AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Şubat ayında okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye yükseldi ve ortalama küresel deniz yüzey sıcaklığı 21.06 derece Celsius (69.91 derece Fahrenheit) olarak ölçüldüğünü açıkladı.
Şubat ayının ortalama deniz yüzey sıcaklığı, 1979'a kadar uzanan bir veri setinde önceki rekor olan 20.98 °C (69.77 °F) olan Ağustos 2023'teki rekoru aştı.
Endişe verici deniz rekoru aynı zamanda tarihin en sıcak Şubat ayı olarak da kaydedildi.
Bu hafta, ısınan sulardan kaynaklanan Güney Yarımküre'de muhtemelen dördüncü küresel kitlevi mercan beyazlatma olayının gerçekleşmekte olduğunu ve gezegenin tarihindeki en kötü olabileceğini bildiren deniz bilimciler uyardı.
Mercanlar ısı stresi altında beyazlar, dokularında yaşayan renkli, yararlı alglerini atmaları sonucunda soluk bir iskelet ortaya çıkar. Bu, onları açlığa ve hastalığa karşı savunmasız hale getirir ve birçoğu ölür. Bu, kırılgan mercan resif ekosistemlerinin çökmesine, kıyıların erozyona ve fırtınalardan korunmamasına ve balıkçılığın yetersiz kalmasına neden olabilir.
Sıcak Doğu Pasifik yüzey sularından kaynaklanan El Niño iklim deseni, insan kaynaklı iklim değişikliği ile birlikte ekstra ısıyı besliyor.
Reading Üniversitesi'nden iklim bilimcisi Richard Allan, "Daha da şaşırtıcı olanı, deniz yüzey sıcaklıklarının El Niño etkisinin merkezinden uzak bölgelerde, tropikal Atlantik ve Hint Okyanusu gibi bölgelerde rekor seviyelerde olmasıdır" dedi.
Bunun, atmosferdeki artan sera gazı emisyonlarının güçlü etkisine işaret ettiğini söyledi.
Küresel ortalama deniz yüzey sıcaklık rekoru kutup okyanuslarını içermese de, durum orada da kötü durumda.
Antarktika deniz buzu, Şubat ayında yıllık minimum genişliğine ulaştı ve rekorların üçüncü en düşük genişliğini kaydederek ortalamanın %28 altında gerçekleşti.
C3S, El Niño'nun şimdi Ekvatoral Pasifik'te zayıfladığını, ancak okyanuslar üzerindeki hava sıcaklıklarının olağandışı yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Şubat Ayında Deniz Sıcaklıkları Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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