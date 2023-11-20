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AB'nin ikiyüzlülüğünün kanıtı! Josep Borrell, katliam yapan İsrail sorusunu geçiştirip Hamas'ı yerden yere vurdu - Son Dakika

AB'nin ikiyüzlülüğünün kanıtı! Josep Borrell, katliam yapan İsrail sorusunu geçiştirip Hamas'ı yerden yere vurdu

El Cezire kanalına Osman Ayfarah'ın programına katılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, programda yaptığı çelişkili açıklamalarla tepki topladı. İsrail'in savaş suçu işlediği ile ilgili soruları geçiştiren Borrell, Hamas'ın operasyonuna net bir şekilde ''Savaş suçu'' dedi.

20.11.2023 16:42  - Güncelleme: 16:56

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, El Cezire kanalına Osman Ayfarah'ın programına katıldı. Borrell, programda yaptığı açıklamada Hamas'ı suçlayıp binlerce masumu katleden İsrail konusunda sessiz kaldı.

"İSRAİL ZULMÜ İÇİN AVUKAT DEĞİLİM"

Program esnasında Osman Ayfarah, "İsrail'in Gazze'de yaptığı savaş suçu mu?" diye sordu. Bu soruya Josep Borrell, "Ben avukat değilim. Ama soruşturmayı üstlenecek Uluslararası Ceza Mahkemesi var ve birçok ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden dava açılmasını istedi. Orası kesin" cevabını verdi.

"7 EKİM SAVAŞ SUÇUDUR"

Programın devamında Osman Ayfarah 7 Ekim Hamas saldırılarıyla ilgili "Peki Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı savaş suçu mu?" diye sordu. Josep Borrell bu soruda ise çok net ve ikiyüzlülük olarak yorumlanan şu cevabı verdi, "Evet, savaş suçu. Siviller sebepsiz yere öldürüldü!"

"BUNUN İÇİN İKİYÜZLÜSÜNÜZ"

Bu çelişkili cevaplar sonrası kendini tutamayan sunucu Osman Ayfarah, Josep Borrell ve Borrell üzerinden tüm Avrupa'yı ikiyüzlülükle suçladı. Sunucu Ayfarah bu çelişkili cevaplara binaen " Sayın Borrell, size İsrail'i sorduğumda avukat olmadığınızı söylediniz. Hamas'ı savaş suçu işlediği yönündeki suçlamanızda bu nasıl belli oluyor? Ve üstelik size İsrail'i sorduğumda birçok Batılı Politikacı gibi avukat olmadığınızı söylüyorsunuz. İşte bu nedenle birçok kişi tarafından açıkça ikiyüzlülükle suçlanıyorsunuz" diye çok sert bir ifade de bulundu.

Avrupa Birliği, El Cezire, Filistin, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'nin ikiyüzlülüğünün kanıtı! Josep Borrell, katliam yapan İsrail sorusunu geçiştirip Hamas'ı yerden yere vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'nin ikiyüzlülüğünün kanıtı! Josep Borrell, katliam yapan İsrail sorusunu geçiştirip Hamas'ı yerden yere vurdu - Son Dakika
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