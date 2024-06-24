AB, Rusya\'ya 14. yaptırım paketini kabul etti

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(BRÜKSEL) - AB, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'ya 14'üncü yaptırım paketini kabul etti. Bu paketle ilk defa Rus sıvılaştırılmış doğal gazına kısıtlayıcı tedbir uygulanacak. Pakette Rusya'nın fonladığı siyasi parti, sivil toplum örgütü ve medya kuruluşlarına yaptırımlar da yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya savaş açtığı gerekçesiyle Rusya'ya yaptırımları sürdürüyor. AB Konseyi'nin bugün açıkladığı 14'ncü yaptırım paketinde ilk kez Rus sıvılaştırılmış doğal gazıyla (LNG) ilgili kısıtlayıcı tedbirler yer aldı.

Rus LNG'sinin üçüncü ülkelere ihracatına yasak

Yaptırımlar, AB tesislerinin Rus LNG'sini üçüncü ülkelere aktarmak için kullanılmamasını sağlamak ve böylece Rusya'nın LNG satışı ve nakliyesinden elde ettiği gelirleri azaltmayı amaçlıyor. AB, Rus LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarma işlemleri amacıyla AB topraklarında yeniden yükleme hizmetlerini yasakladı. Bu yasak AB üzerinden üçüncü ülkelere yeniden ihracatı etkileyecek. AB, Arctic LNG 2 ve Murmansk LNG gibi inşa halindeki LNG projelerinin tamamlanması için yeni yatırımların yanı sıra mal, teknoloji ve hizmet tedarikini de yasakladı. Doğal gaz sistemine bağlı olmayan AB terminalleri üzerinden Rus LNG'sine ithalat kısıtlamaları getirdi.

Rusya Merkez Bankası'nın sistemi ve Rusya'dan fon alan kuruluşlar da yaptırımların hedefinde

AB Konseyi'nin "Putin rejimine ve onun Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı, kışkırtılmamış ve haksız savaşını sürdürenlere bir darbe daha indiren 14. ekonomik ve bireysel kısıtlayıcı tedbirler paketi" diyerek duyurduğu yeni yaptırım paketi; enerji, finans ve ticaret gibi Rus ekonomisinin yüksek değerli sektörlerini hedef alacak ve AB yaptırımlarını delmeyi daha da zorlaştıracak şekilde hazırlandı.

Paketle AB, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden" sorumlu tuttuğu 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirleri hayata geçiriyor.

AB, Rusya Merkez Bankası tarafından kısıtlayıcı tedbirlerin etkisini bertaraf etmek üzere geliştirilen özel bir finansal mesajlaşma hizmeti olan 'Finansal Mesajların Aktarım Sistemi'nin (SPFS) kullanımını yasaklama kararı aldı. Rusya dışında faaliyet gösteren AB kuruluşlarının SPFS veya eşdeğer özel finansal mesajlaşma hizmetlerine bağlanması yasaklandı.

Yaptırım paketinde AB'ye uçuş yasağının genişletilmesi ve siyasi parti, medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin Rusya'dan fon almasının yasaklanması da yer aldı.