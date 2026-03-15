AB, Rusya\'ya Yaptırımları 6 Ay Uzattı

15.03.2026 08:29
AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırımları 15 Eylül 2026'ya kadar uzattı.

AVRUPA Birliği Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı hedef alan kısıtlayıcı tedbirleri 6 ay daha uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu kaydedilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş, 15 Eylül 2026'ya kadar yaptırım listesinde yer almaya devam edecek. Yaptırımların değerlendirilmesi sürecinde Konsey, 2 kişi ile hayatını kaybeden 5 kişinin listeden çıkarılmasına da karar verdi.

Kaynak: DHA

