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Dünya

AB Savunma Yatırımlarını Hızlandırıyor

Avrupa Komisyonu, savunma sanayiine yönelik yatırımları artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler önerdi.

22.04.2025 16:14
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(ANKARA) - Avrupa Komisyonu, AB bütçesinde yapılacak yeni düzenlemelerle savunma sanayiine yönelik yatırımları hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor. ReArm Europe planı kapsamında, savunma teknolojileri alanında daha esnek ve koordineli yatırımlar öngörülürken; yapay zeka ve siber güvenlik gibi kritik teknolojilere odaklanan yeniliklerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu değişikliklerin, Haziran 2025'te sunulacak "Çok Amaçlı Savunma Basitleştirme Paketi" ile tamamlanması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, bugün yapılan açıklamada, "mevcut Avrupa Birliği (AB) finansman programlarında yapılacak yeni hedefe yönelik değişikliklerin, Avrupa'nın savunma teknolojisi ve sanayi tabanına yönelik daha hızlı, daha esnek ve koordineli yatırımları destekleyeceğini" bildirdi. Avrupa Komisyonu tarafından bugün teklif edilen ve AB bütçesi içerisinde savunma ile ilgili yatırımları teşvik edecek yeni tüzük kapsamında, "AB'nin, 2030 savunma hazırlığını güçlendirecek ve ReArm Europe planını uygulayacağı" belirtildi.

Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, önerilen değişiklikler, AB'ye üye devletlerin, "kilit savunma yeteneklerini geliştirme, ölçeklendirme ve yenilik yapma kabiliyetini arttırırken, savunma ile ilgili projeler için AB fonlarına erişimi" de kolaylaştıracak.

Teklif, ayrıca, Avrupa için Stratejik Teknolojiler Platformu'nun (STEP) kapsamını ve özellikle savunma ile ilgili teknoloji ve ürünleri kapsayacak şekilde genişletiyor. AB bütçesinin savunmaya yönelik kritik teknolojilere yapılan yatırımlarının arttırılması planlanıyor. Bu sayede planlanan amacın, "yapay zeka ve siber güvenlik gibi en son çift kullanımlı ve savunma teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıran dinamik bir inovasyon ekosistemini teşvik etmek" olduğu ifade edildi.

Önerilen bu değişiklik paketinin, Komisyon tarafından Haziran 2025'te sunulması beklenen "Çok Amaçlı Savunma Basitleştirme Paketi"ni tamamlayacağı belirtildi. Ayrıca AB'ye üye devletler arasında daha hızlı ve daha etkin savunma yatırımları ve iş birliğini mümkün kılmak için AB yönetmeliklerini ve süreçlerini daha da kolaylaştıracağı kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

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