AB, Suriye Yaptırımlarını Gevşetiyor - Son Dakika
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AB, Suriye Yaptırımlarını Gevşetiyor

AB, Suriye Yaptırımlarını Gevşetiyor

Avrupa Birliği, yeni Suriye yönetimine yönelik yaptırımlarda gevşetme kararı alacak.

27.01.2025 16:13
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Yeni Suriye yönetimi üzerindeki etkisini artırmak isteyen Avrupa Birliği, bu ülkeye yönelik yaptırımlardan bazılarını gevşetmeye hazırlanıyor.

AB Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de hangi yaptırımları kaldıracakları konusunda son kararı vermek üzere bir araya geliyor.

Toplantıdan, yeniden inşa ve ekonomiye dinamizm kazandırma odaklı sektörel yaptırımların gevşetilmesi ya da askıya alınmasına ilişkin siyasi ilke kararı çıkması bekleniyor.

Silah ambargosu gibi yaptırımlara şu aşamada dokunma niyetinde olmayan AB, "adıma karşı adım" yaklaşımıyla ilerleyecek.

Yani Suriye'den AB'nin beklentileri doğrultusunda adım geldikçe Brüksel de olumlu adım atacak. Şam olumsuz adım atarsa AB de geri adım atacak.

AB'nin en önemli beklentisi yeni hükümetin kapsayıcı olması, tüm kesimlerin haklarının korunması, temsilinin sağlanması, yeni anayasa hazırlanması ve makul bir sürede seçim yapılması.

Yaptırımların gevşetilmesi Suriye'yle diplomatik ilişkileri 2011'de kesen AB'nin bu ülkeye yönelik politikasında önemli bir dönemeç olacak.

Rusya'nın ülkede yeniden etki sahibi olmasını engellemeyi de amaçlayan AB'nin hamlesi hem Suriye ekonomisine yapacağı katkı, hem de yeni yönetimin uluslararası alandaki meşruiyetinin konsolide edilmesi açısından önemli görülüyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya AB, Suriye Yaptırımlarını Gevşetiyor - Son Dakika

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