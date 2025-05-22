AB, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika
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Dünya

AB, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı

AB, Suriye\'ye Yaptırımları Kaldırdı
22.05.2025 13:04
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Antonio Costa, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı 'tarihi bir fırsat' olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı arayarak AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararından dolayı tebrik etti. Costa, bu kararı "Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için gerçek bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ile Costa arasında yapılan telefon görüşmesinde Şara kararı "ülkeyi daha istikrarlı bir geleceğe taşıyacak tarihi bir adım" olarak değerlendirdi. Uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çeken Şara, ayrıca İsrail'in müdahalelerinin Suriye üzerinde etkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin bu müdahaleleri durdurmak adına Suriye'nin yanında durması gerektiğini söyledi.

Costa ise yaptığı açıklamada, Şam'ı ziyaret etme arzusunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Şara'ya olan güvenini ifade etti. X platformunda yaptığı paylaşımda Costa, "Dün alınan AB kararının, Suriye'nin yeniden inşası için gerçek bir fırsat sunduğunu vurguladım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, önceki gün aldığı kararla, 10 yılı aşkın süredir iç savaşla sarsılan Suriye'de halkın ülkeyi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak amacıyla ekonomik yaptırımları kaldırdığını duyurmuştu.

Şara, Suriye'ye yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketleri memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, "Bugün Suriye, Doğu ile Batı arasında umut vaat eden bir yatırım fırsatı ve önemli bir ekonomik koridor haline geldi" dedi. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı'na verdiği, 1979'da başlayan ve 2011'deki iç savaşla daha da genişletilen ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik talimattan bir hafta sonra geldi.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Suriye, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı - Son Dakika

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