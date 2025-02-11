\'\'Gücümüz var\'\' diyerek Trump\'ı açık açık tehdit etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ürünlerine ek gümrük vergileri getirmesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir şekilde misilleme yapacağını söyledi. Scholz, olası bir ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama tehdidini eleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Eğer ABD bize başka bir seçenek bırakmazsa, Avrupa Birliği ülkeleri olarak hep birlikte tepki göstereceğiz. 450 milyon vatandaşımızla dünyanın en büyük pazarına sahibiz ve bu güce sahibiz" dedi. Almanya'nın zor zamanlarda kendi şirketlerini desteklemek için adımlar attığını belirten Scholz, "Ticaret savaşı olmasa bile ABD, Çin ve diğer yükselen ekonomilerle olan sert rekabet Alman ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump yönetiminin kararına sert tepki gösterdi. Von der Leyen, "ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına getirdiği ek vergiler haksızdır ve cevapsız kalmayacaktır. AB, ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçecektir" dedi. Von der Leyen, ABD'nin kararının işletmeler ve tüketiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.
Almanya, ABD'nin olası gümrük vergilerinin ekonomik etkilerine dair endişelerini dile getirdi. Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın ihracata dayalı Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bakanlık, daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde de benzer bir senaryonun yaşandığını ve AB'nin o dönemde kot pantolon, viski, motosiklet ve fıstık ezmesi gibi ABD ürünlerine ek vergi getirerek misilleme yaptığını hatırlattı.
Almanya, Trump yönetiminin bu kararından vazgeçmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Daha önce benzer bir süreçte taraflar anlaşmaya vararak ek vergileri askıya almıştı. Ancak, yeni gelişmelerin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirme ihtimali küresel piyasalarda tedirginlik yaratıyor.
Son Dakika › Dünya › ''Gücümüz var'' diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti - Son Dakika
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