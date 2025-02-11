''Gücümüz var'' diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti - Son Dakika
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Dünya

''Gücümüz var'' diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin Avrupa ürünlerine getireceği ek gümrük vergilerine ortak bir şekilde tepki vereceklerini açıkladı. Scholz, "Eğer ABD bize başka bir seçenek bırakmazsa, Avrupa Birliği ülkeleri olarak hep birlikte tepki göstereceğiz. Bu güce sahibiz" dedi.

11.02.2025 14:26  Güncelleme: 14:58
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ürünlerine ek gümrük vergileri getirmesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir şekilde misilleme yapacağını söyledi. Scholz, olası bir ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.

"TEPKİ GÖSTERECEĞİZ, BU GÜCÜMÜZ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama tehdidini eleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Eğer ABD bize başka bir seçenek bırakmazsa, Avrupa Birliği ülkeleri olarak hep birlikte tepki göstereceğiz. 450 milyon vatandaşımızla dünyanın en büyük pazarına sahibiz ve bu güce sahibiz" dedi. Almanya'nın zor zamanlarda kendi şirketlerini desteklemek için adımlar attığını belirten Scholz, "Ticaret savaşı olmasa bile ABD, Çin ve diğer yükselen ekonomilerle olan sert rekabet Alman ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

"HAKSIZ TARİFELER CEVAPSIZ KALINMAYACAK"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump yönetiminin kararına sert tepki gösterdi. Von der Leyen, "ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına getirdiği ek vergiler haksızdır ve cevapsız kalmayacaktır. AB, ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçecektir" dedi. Von der Leyen, ABD'nin kararının işletmeler ve tüketiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

"ALMANYA EKONOMİK ETKİLERDEN ENDİŞELİ"

Almanya, ABD'nin olası gümrük vergilerinin ekonomik etkilerine dair endişelerini dile getirdi. Federal Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın ihracata dayalı Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bakanlık, daha önce Trump'ın ilk başkanlık döneminde de benzer bir senaryonun yaşandığını ve AB'nin o dönemde kot pantolon, viski, motosiklet ve fıstık ezmesi gibi ABD ürünlerine ek vergi getirerek misilleme yaptığını hatırlattı.

"DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR"

Almanya, Trump yönetiminin bu kararından vazgeçmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Daha önce benzer bir süreçte taraflar anlaşmaya vararak ek vergileri askıya almıştı. Ancak, yeni gelişmelerin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirme ihtimali küresel piyasalarda tedirginlik yaratıyor.

\'\'Gücümüz var\'\' diyerek Trump\'ı açık açık tehdit etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ''Gücümüz var'' diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muammer Gökçetin:
    Böyle giderse AB'nin bize çok ihtiyacı olacak. Yakında Türkiye'yi AB'ye almak istiyoruz derlerse şaşırmayın 57 15 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    Oh.. yeyin bir birinizi 62 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Trump galiba Avrupanin gücünü kücümsüyor 50 3 Yanıtla
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