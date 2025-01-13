AB, Ukrayna ve Moldova için 148 Milyon Avro İnsani Yardım Paketi Açıkladı

Dünya

AB, Ukrayna ve Moldova için 148 milyon avro değerinde yeni insani yardım paketi açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib, Ukrayna'ya 140 milyon avro ve Moldova'ya 8 milyon avro değerinde insani yardım paketi verileceğini duyurdu. Lahbib açıklamasında, "148 milyon avroluk yeni insani yardım fonumuz, ihtiyaç duydukları anda Ukraynalıların yanında olduğumuzun daha güçlü bir kanıtıdır. Tüm ortaklarımız ve Ukraynalı yetkililerle bu krizden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.