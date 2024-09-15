Abbas, Eygi'nin Ölümü İçin UCM'ye Şikayet Edecek - Son Dakika
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Dünya

Abbas, Eygi'nin Ölümü İçin UCM'ye Şikayet Edecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türk-Amerikan Eygi'nin öldürülmesi için UCM'ye şikayet hazırlığında.

15.09.2024 12:05
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(ANKARA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 6 Eylül'de Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ezgi ile ilgili UCM'ye şikayette bulunmaya hazırlandıklarını bildirdi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Abbas, hak ve adalet hakkını savunmak ve Filistin halkıyla dayanışmak için hayatını feda eden Ezgi'nin öldürülmesi nedeniyle ailenin acısını paylaştığını belirtti. Abbas ayrıca Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.

Haberde Abbas'ın, Filistin'in suikast suçuyla ilgili UCM'ye şikayette bulunmak için çalışmalara devam ettiğini söylediği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Abbas, Eygi'nin Ölümü İçin UCM'ye Şikayet Edecek - Son Dakika

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