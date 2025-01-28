ABD Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik cezai soruşturmalarda görev alan çalışanların işine son verdiğini açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in ekibinde yer alan birçok savcının işten çıkarıldığını bildirdi. Bakanlık'tan bir yetkili, işten çıkarmaların Başsavcı Vekili James McHenry tarafından yapıldığını doğruladı.
Son Dakika › Dünya › ABD Adalet Bakanlığı Trump'a Yönelik Soruşturma Ekibini Gözden Geçirdi - Son Dakika
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