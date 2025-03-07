ABD Başkanı Donald Trump son dönemdeki birbirinden ilginç hamlelerine bir yenisini ekledi. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek müzakere talebinde bulundu.
Trump'ın Hamaney'e gönderdiği mektupta İran'la nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmayı istediğini aktardığı ifade edildi.
Fox Business Network'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran ile bir anlaşmaya varmayı tercih ettiğini çünkü İran'ın "nükleer silaha sahip olamayacağını" ve bir anlaşma alternatifi olarak "bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını" belirtti. ABD basınında yer alan yorumlara göre Trump bu ifadeyle muhtemelen İran'a yönelik bir saldırıyı kastetti.
Geçtiğimiz ay Hamaney, Washington'ın Tahran ile yaptığı anlaşmaları defalarca bozduğunu öne sürerek ABD ile müzakereleri reddetmişti.
Son Dakika › Dünya › ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu - Son Dakika
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