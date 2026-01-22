ABD basını: Trump Suriye\'deki ABD askerlerini geri çekecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack salı günü tarihi bir açıklama yapmıştı. Suriye'de artık bir devletin olduğunu belirten Barrack, YPG'nin DEAŞ'a karşı mücadeledeki özelliğini yitirdiğini söylemişti. Barrack, "YPG artık birinci ortağımız değil, Şam'a entegre olmalılar. YPG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona erdi." demişti.

ABD basını Suriye yönetiminin ülke genelinde kontrolü büyük oranda sağlamasının ardından dikkat çeken bir iddiayı öne sürdü. Wall Street Journal'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme kararı aldı.

Suriye 'de Şam yönetiminin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarının ardından gelen ateşkes kararı sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.