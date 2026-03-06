Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Washington Post'un konuyla ilgili bilgi sahibi üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Rusya'nın, Ortadoğu'daki ABD askeri varlığını hedef alabilecek operasyonlara yardımcı olmak amacıyla İran'a istihbarat sağladığı iddia edildi.

Haberde, Rusya'nın paylaştığı bilgilerin Amerikan savaş gemileri, askeri uçaklar ve bölgedeki bazı askeri unsurların konumlarına ilişkin verileri içerdiği öne sürüldü. Bu tür bilgilerin özellikle İran'ın veya İran'a bağlı silahlı grupların ABD hedeflerine yönelik olası saldırılarında kullanılabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

İddialar, Ortadoğu'da son dönemde hızla tırmanan askeri gerilimin ortasında gündeme geldi. İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların artması, bölgede geniş çaplı bir savaş ihtimalini güçlendirirken ABD de İsrail'e destek vermek ve kendi askeri üslerini korumak amacıyla bölgeye ek askeri unsurlar gönderdi.

ABD'nin Ortadoğu'da özellikle Körfez ülkeleri, Irak ve Suriye'de çok sayıda askeri üssü bulunuyor. Washington yönetimi ayrıca Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde uçak gemileri, savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla askeri varlığını güçlendirmiş durumda.

RUSYA SAVAŞA DAHİL Mİ OLDU?

Haberde yer alan yetkililer, Rusya'nın İran'a sağladığı iddia edilen hedefleme bilgilerinin, ABD'nin önemli rakiplerinden birinin savaşa doğrudan olmasa da dolaylı şekilde dahil olduğuna dair ilk işaret olabileceğini belirtti. Bu durumun, zaten yüksek olan küresel gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Rusya ve İran son yıllarda askeri ve stratejik alanlarda ilişkilerini güçlendirmiş durumda. Özellikle Ukrayna savaşı sonrasında Moskova ile Tahran arasındaki iş birliğinin daha da arttığı biliniyor. İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları sağladığı yönündeki iddialar daha önce Batılı ülkeler tarafından sık sık gündeme getirilmişti.

Analistler, Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı iddiasının doğru olması halinde bunun Ortadoğu'daki savaşın uluslararası boyutunu genişletebileceğini ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimi daha da tırmandırabileceğini belirtiyor. Konuyla ilgili ne Moskova'dan ne de Tahran'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. ABD yönetimi de iddialara ilişkin kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmadı.