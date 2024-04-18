ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi

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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden, amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.

18.04.2024 00:22  Güncelleme: 00:38
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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi

BİDEN: AMCAMIN CESEDİNİ ASLA BULAMADILAR, O BÖLGEDE ÇOK FAZLA YAMYAM VARDI

Scranton'tan ayrılmak üzere uçağına binmeden önce gazetecilere demeç veren Biden, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular" dedi.

Biden, aynı hikayeyi Pittsburgh'a vardıktan sonra sendika üyelerine de anlattı. Biden, "Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi
Yeni Gine'de yerlilerin yaralı ABD ve Avustralya askerlerini izlediği bir fotoğraf (Yıl 1942)
ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa aykanat: Sizden âlâ yamyam mı var yeryüzünde. 197 7 Yanıtla
  • Ahmet null: hemen yorum yapın bu habere. yoksa birazda. ferhat eser gelecek ve buraya yine cahil cahil yorumlar yapacak. meydan ona kalmasın. lutfen :/ 37 4 Yanıtla

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