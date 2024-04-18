ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.
Scranton'tan ayrılmak üzere uçağına binmeden önce gazetecilere demeç veren Biden, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular" dedi.
Biden, aynı hikayeyi Pittsburgh'a vardıktan sonra sendika üyelerine de anlattı. Biden, "Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde gerçekten çok fazla yamyam vardı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi - Son Dakika
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İkinci depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi.
AFAD, bugün saat 01.06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 9.97 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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