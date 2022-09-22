ABD Başkanı Joe Biden sahnede ne yapacağını şaşırdı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden sahnede ne yapacağını şaşırdı! O anlar kameralara yansıdı

22.09.2022 10:29

ABD Başkanı Biden dün konuk olduğu bir programda sahneye çıkarak konuşma yaptı. Biden'ın konuşması bittikten sonra yaptıklarına kimse anlam veremedi. ABD Başkanı önce sahneden inmek için yürüdü, daha sonra ise duraksayıp kürsüye geri döndü.

ABD Başkanı Joe Biden ilginç hareketleri ile konuşulmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı gaflar ve tuhaf davranışlarla gündeme gelen Biden, dün de konuşmasını bitirdikten sonraki haliyle dikkatleri üzerine çekti.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Joe Biden, konuşma yaptıktan sonra sahneden inmek için yürüdü, tam merdivenlere geldiği sırada bir süre durdu. Daha sonra ne yapacağını bilemeyen Biden, arkasına dönerek kürsüye tekrar yöneldi. O anlar salondakiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sunucu, Biden'a teşekkür ettikten sonra program sonlandı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Biden daha önce de benzer hareketleri yapmıştı. ABD Başkanı, bir programda konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aramıştı. Ama sahnede başka kimse yoktu. Boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrılmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden sahnede ne yapacağını şaşırdı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden sahnede ne yapacağını şaşırdı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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