ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı! - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!

20.05.2022 22:45

ABD Başkanı Biden ve heyeti Asya gezisine Güney Kore'den başladı. Biden'ın ziyareti esnasında bir Güney Koreli'ye saldırmakla suçlanan iki ABD Gizli Servis çalışanı Washington'a geri gönderildi.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir dizi ziyarette bulundu. Gezi sırasında Biden'ın korumalığını yapan iki gizli servis çalışanının karıştığı bir olay ziyarete damga vurdu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE TARTIŞTILAR

ABC'nin haberine göre, gizli servis çalışanları, akşam yemeği için dışarı çıktı ve birkaç bara gitti. Sarhoş olduğu belirtilen ajanlar taksi şoförü ile tartıştı. Gizli Servis adına konuşan Anthony Guglielmi, "iki çalışanını içeren görev dışı bir olaydan haberdar olduklarını" ve bunun "politika ihlali olabileceğini" söyledi.

"İDARİ İZNE AYRILACAKLAR"

Olaya karışan kişilerin görev yerlerine gönderilerek idari izne ayrılacaklarını söyleyen Guglielmi, "Tüm çalışanlar için çok katı protokol ve politikalarımız var" dedi.

YEREL POLİS SORGUYA ÇEKTİ

Taksi şoförüyle tartıştığı iddia edilen ajanın ABD'ye dönüş uçağına binmeden önce yerel polis tarafından sorgulandığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor! Samsung'un 3nm işlemcisi sergileniyor! ABD'de Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi ABD'de Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyeye indi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Joe Biden, Asya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı! - Son Dakika


Son Dakika
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:41 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:56:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement