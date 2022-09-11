ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı

11.09.2022 13:41

ABD Başkanı Joe Biden'ın maymun çiçeği salgınıyla mücadele için kurduğu ekibe başkan olarak getirdiği Yunan asıllı doktor Demetre Daskalakis'in, satanist olduğu ifşa oldu. Daskalakis'in sosyal medya hesabından paylaştığı satanizm sembolleri ABD'de büyük tartışmalara neden oldu. İşte o görüntüler...

ABD'de maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi yeni bir ekip kurdu. Ekibin sözcüsü ve ikinci başkanı olarak, Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis atandı.

SATANİST OLDUĞUNU AÇIKÇA DİLE GETİRDİ

Dr Demetre Daskalakis'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise büyük tartışma yarattı. Daskalakis, açıkça satanist olduğunu dile getirdi ve satanizm sembollerini şahsi Instagram hesabında yayınladı.

ABD'DE GÜNDEME OTURDU

Daha önce dergilere verdiği röportajlarda da satanizm övgüsü dikkat çeken Dr. Demetre Daskalakis, ABD'de resmen gündemi sarstı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Biden'ın maymun çiçeği ile mücadele için kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktor satanist çıktı
Biden'ın maymun çiçeği ile mücadele için kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktor satanist çıktı
Biden'ın maymun çiçeği ile mücadele için kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktor satanist çıktı
Biden'ın maymun çiçeği ile mücadele için kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktor satanist çıktı
Biden'ın maymun çiçeği ile mücadele için kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktor satanist çıktı
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Son Dakika Dünya ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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