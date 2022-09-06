Putin gazı kesince Biden geri adım attı: Rusya'nın terör sponsoru olarak damgalanmaması gerekiyor

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın terörizmin devlet sponsoru olarak belirlenmesinin gerekip gerekmediği sorusuna "Hayır" dedi.

TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE ALINABİLİR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, daha önce yaptığı açıklama da Rusya'yı "teröre destek veren devletler listesi"ne dahil etme olasılığını araştırdığını söylemişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'da yaptığı benzer bir açıklama da , Rusya'yı "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine dahil etme olasılığını araştırdıklarını duyurmuştu. Blinken, "Bunu ciddiyetle düşünüyoruz. Ukrayna'daki olaylar ışığında böyle bir karar almaya hazırız. Şu anda avukatlar bu konuyu inceliyor" açıklaması yapmıştı.

RUSYA'NIN DOĞAL GAZ RESTİ BIDEN'A GERİ ADIM MI ATTIRDI?

Başkan Biden'ın bu açıklamasını Rusya'nın Avrupa'ya yönelik doğal gaz tehdidi nedeniyle yaptığı iddiası ise dünya gündemine bomba gibi düştü. Hatırlanacağı üzere Moskova yönetimi, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa'ya doğal gaz taşıyan vanaları açmayacağı restini çekmişti.