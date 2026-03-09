ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider Orta Doğu'da devam eden savaşı ve Ukrayna konusunu ele aldı.
