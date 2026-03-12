ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık
12.03.2026 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan beri devam eden İran savaşı ile ilgili konuştu. Trump savaşı kazandıklarını iddia ederek; "Kazandık. Size söyleyeyim. Kazandık" dedi.

İsrail ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıyla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen ABD'nin Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

"SAVAŞI KAZANDIK"

İran ile savaşı kazandıklarını iddia eden Trump, "Kazandık. Size söyleyeyim. Kazandık" dedi. "Midnight Hammer operasyonuyla İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettik" diye Trump, "Artık nükleer kapasiteleri yok. Ama yeniden başlatmaya çalıştılar. Bu yüzden işi tamamen bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRMEDEN DÖNMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump ayrıca "İran, ABD saldırılarında ne olduğunu anlamadı bile. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Askeri operasyonumuz sürüyor. İran donanmasına ait 58 gemiyi vurduk. İran'da başlattığımız işi bitirmeden geri dönmeyeceğiz. İki yılda bir İran'a dönmek istemiyoruz" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Donald Trump, 28 Şubat, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:51:01. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.