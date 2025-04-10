ABD Başkanı Trump, Türkiye\'ye geliyor

ABD ve Türkiye ilişkileri açısından sıcak günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik mesajları dikkat çekerken; yeni bir gelişme yaşandı.

TRUMP TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD basınında yer alan habere göre; Donald Trump Orta Doğu gezisinde Türkiye'yi de ziyaret etmeyi planlıyor.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy ise ziyarete ilişkin "Kesin bir tarih vermedi Trump ancak Mayıs'ın ilk yarısı olacak diye düşünülüyor. Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek ilk ziyaretini" bilgilerini aktardı.

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek; Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisini övmüş ve "Onu seviyorum, o da beni seviyor. Erdoğan 2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardı" sözlerini sarf etmişti.

Trump ayrıca Netanyahu'ya "Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim" demişti.

SİNYALİ HAKAN FİDAN VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor lider olarak. Cumhurbaşkanımızla iyi bir ilişkisi var" demişti.

Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktada takdir etmesinin aslında "başarıya olan saygısının, teveccühünün de bir göstergesi" olduğunu vurgularken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine her iki lider için de "mümkün ve uygun olan en kısa zamanda" olduğunu söylemişti.