ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Trump, Türkiye\'ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya yönelik ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye de geleceği öğrenildi. Ziyarete ilişkin net tarih verilmezken; Mayıs'ın ilk yarısına işaret ediliyor. Trump, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Onu seviyorum, o da beni seviyor" demişti.

10.04.2025 19:17
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ABD ve Türkiye ilişkileri açısından sıcak günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik mesajları dikkat çekerken; yeni bir gelişme yaşandı.

TRUMP TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD basınında yer alan habere göre; Donald Trump Orta Doğu gezisinde Türkiye'yi de ziyaret etmeyi planlıyor.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy ise ziyarete ilişkin "Kesin bir tarih vermedi Trump ancak Mayıs'ın ilk yarısı olacak diye düşünülüyor. Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek ilk ziyaretini" bilgilerini aktardı.

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek; Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisini övmüş ve "Onu seviyorum, o da beni seviyor. Erdoğan 2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardı" sözlerini sarf etmişti.

Trump ayrıca Netanyahu'ya "Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebilirim. Çünkü Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Ama senin de makul olman lazım Bibi' dedim. Netanyahu'ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim" demişti.

SİNYALİ HAKAN FİDAN VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor lider olarak. Cumhurbaşkanımızla iyi bir ilişkisi var" demişti.

Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktada takdir etmesinin aslında "başarıya olan saygısının, teveccühünün de bir göstergesi" olduğunu vurgularken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine her iki lider için de "mümkün ve uygun olan en kısa zamanda" olduğunu söylemişti.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Apple User:
    Amerikanın Ortadoğu’daki piyonu Recep Tayyip Erdoğan 220 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Avrupa Birliğine üye vaadiyle gelen hükümet orta doğu ülkesi yaptılar ABD başkanı Ortadoğuya ziyaretlerinden tabiki bizim ülkemizi de ziyaret edecek ahh canım vatanım bizde ne zaman 1 dolara bir çuval para vereceğiz çok merak ediyorum 72 3 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    BOP cular toplanıyor. 59 5 Yanıtla
  • erkan zengin:
    israil'le barıştırcak demedi demeyin 47 1 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Kur'an'da "Sakın zalimlere meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur " der. Erdoğan'a düşen tüm siyasi kaygıları bırakıp halkı zalimler tarafından öldürülen ve yerlerinden sürülen mazlumlar için Filistin'e askeri harekat başlatmasıdır. Asker olmasa da cihada gönüllü olan müslümanlara da savaşmak için yol açılmalıdır. Artık söz tükenmiştir,zalime onun anladığı dilde karşılık verilmelidir. Allah bize cihadı emrediyor,zafer veya mağlubiyet umurumuzda olmadan savaşmalıyız. 13 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    abd dis siyasetinde temel kurallardan biri son cumlelere dikkat etmektir. hitapta over.. sizi anlar ve destekler gorunure yonelik 3 5 cimle de soyle.. ama son cumleler asil odak noktasidir... 11 0 Yanıtla
  • Fatih Mehmet Aydemir:
    İphone fiyatlarını 0 arttırmak için mi? Çok ucuz gördü belki ondandır. Vergiler artmadan zaten doğru dürüst bir şey alamıyorduk. Zam gelirse de artık camlara banacağız ekmeği. 2 1 Yanıtla
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