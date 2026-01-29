ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı - Son Dakika
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
29.01.2026 15:15  Güncelleme: 15:23
Grönland'ın başkenti Nuuk'ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bölgedeki artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası bir kişi Amerika Birleşik Devletleri bayrağını göndere çekmeye çalışırken çevredekiler tarafından engellendi.

Grönland genelinde son dönemde ABD'nin adaya yönelik artan ilgisi, özellikle Washington yönetiminin adayı stratejik konumu nedeniyle öne çıkardığı politikalar sonrası ciddi toplumsal tepkiye yol açmış durumda. Başkent Nuuk'ta ve başka yerlerde binlerce yerel halk, "Grönland satılık değildir" sloganıyla protestolara katılıyor ve dış müdahalelere karşı net bir duruş sergiliyorlar.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ADAYI AYAĞA KALDIRDI

Yerel halk, kendi bağımsızlık ve özerklik haklarını vurgulayarak dış güçlerin müdahalesine tepki gösteriyor. Nuuk'ta ABD Konsolosluğu önünde ve sokaklarda düzenlenen kitlesel yürüyüşlerde binlerce kişi Grönland bayraklarını dalgalandırarak birlik mesajı verdi.

ABD BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Tepkiler sürerken başkent Nuuk'ta Amerikan bayrağını göndere çekme girişimi, bu hassas atmosferde yerel halk tarafından tepkiyle karşılandı ve söz konusu kişi müdahale edilerek durduruldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
