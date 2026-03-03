ABD Büyükelçiliği\'nde alarm: Sirenler durmadan çalıyor

Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD Büyükelçiliği, potansiyel bir güvenlik tehdidi nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti.

Büyükelçilik yerleşkesinde sirenlerin çaldığı, içeride bulunanlara "Eğilin ve siper alın. Pencerelerden uzak durun" anonsu yapıldığı bildirildi.

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Önlem olarak, bir tehdit nedeniyle tüm ABD Büyükelçiliği personeli geçici olarak yerleşkeyi terk etmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÜRDÜN'DEN UYARI MESAJI

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü de büyükelçilik çevresinde yaşayanlara yönelik bir bilgilendirme yayımladı. Mesajda, alınan "önleyici tedbirler" hakkında bilgi verilerek vatandaşlardan panik ve endişeden kaçınmaları istendi.

Öte yandan Amman'ın yanı sıra Ürdün genelindeki bazı vilayetlerde de sirenlerin çaldığı aktarıldı. Alarmın niteliğine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Tahliye kararı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğü ve bölgesel güvenlik riskinin arttığı bir dönemde geldi. Diplomatik misyonlarda güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtilirken, gelişmeler yakından izleniyor.