AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 9 Aralık tarihinde Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve silah arkadaşlarına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › ABD Büyükelçiliği'nden Isparta'daki Helikopter Kazası için Taziye Mesajı - Son Dakika
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