ABD Büyükelçiliği\'nden Isparta\'daki Helikopter Kazası için Taziye Mesajı

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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 9 Aralık tarihinde Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve silah arkadaşlarına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.