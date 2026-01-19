ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü - Son Dakika
ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

19.01.2026 00:55
Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer hakkında başlatılan geniş kapsamlı iç soruşturma, başkent Washington'u karıştırdı. Müfettiş raporlarına yansıyan iddialar arasında; bakanlık ofisinde alkol stoku yapılması, kamu kaynaklarıyla striptiz kulübü ziyareti, çalışanlara yönelik zorbalık ve üst düzey yöneticiler arasında uygunsuz ilişkiler yer alıyor.

ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, makamında alkol stoku yapmaktan, kamu parasıyla astlarını striptiz kulübüne götürmeye kadar bir dizi ağır suçlamayla karşı karşıya. Müfettişlerin başlattığı soruşturmada, Chavez-DeRemer'in bir astıyla ilişkisi olduğu da iddia edildi. Bakanlığın iki üst düzey ismi iddialar üzerine görevden uzaklaştırıldı.

RESMİ PROGRAMDAN STRİPTİZ KULÜBÜNE

New York Post'un haberine göre, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici bulgu, Bakan Chavez-DeRemer'in Nisan 2025'teki Oregon ziyareti oldu. Toplam masrafı 2 bin 890 dolar olan resmi gezi programında; Intel çip merkezi ziyareti ve Vali ile görüşme gibi maddeler yer alırken, Bakanın heyetini Portland'daki "Angels PDX" adlı striptiz kulübüne götürdüğü kanıtlarla ortaya konuldu.

BAKANLIKTA "ZORBALIK VE ALKOL" İDDİALARI

Bakanın ofisinde kişisel alkol stoku bulundurduğu ve mesai saatlerinde tüketim yapıldığı iddiaları raporlara girdi. Ayrıca, Bakanın üst düzey yardımcıları Jihun Han ve Rebecca Wright'ın, personellere yönelik sistematik zorbalık yaparak düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğu belirtildi. Her iki isim de soruşturma kapsamında idari izne çıkarıldı.

SEYAHAT SAHTEKARLIĞI VE UYGUNSUZ İLİŞKİ İNCELEMESİ

Müfettişler, sadece etik dışı davranışları değil, aynı zamanda mali usulsüzlükleri de mercek altına aldı. Araştırmada şu bulgulara ulaşıldı:

Seyahat yolsuzluğu: Resmi gezilerde astlara sahte ödeme kalemleri oluşturularak kamu kaynağı aktarıldığı öne sürüldü.

Aşk skandalı: Bakan Chavez-DeRemer'in bir astıyla "uygunsuz ilişki" yaşadığı iddiaları üzerine video kayıtları ve kurum içi yazışmalar incelemeye alındı. Söz konusu personel görevden uzaklaştırıldı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Bakanın avukatı Dr. Nick Oberheiden, iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "Bakan her türlü usulsüzlüğü kesin dille reddetmektedir. Odak noktası Amerikan halkına hizmet etmektir" dedi. Çalışma Bakanlığı sözcüsü ise "personel meseleleri hakkında yorum yapılmayacağını" belirterek sessiz kalmayı tercih etti.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.