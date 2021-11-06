Üye Girişi
ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı - Son Dakika
BBC

ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı

06.11.2021 16:40
ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı

ABD Kongresi, Başkan Joe Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini onayladı.

ABD Kongresi, Başkan Joe Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini onayladı.

Temsilciler Meclisi'nden 206'ya karşı 228 oyla geçen dev kamu harcaması, Demokratlar arasında görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

Kongre bu paketin ardından daha da iddialı bir sosyal harcama paketini görüşecek.

Altyapı paketi önümüzdeki sekiz yıl boyunca otoyolları, köprüleri ve yolları iyileştirmek; şehir içi ulaşımı ve demiryollarını geliştirmek için 550 milyar dolarlık bir federal harcama yapılmasını öngörüyor.

Temiz içme suyu, yüksek hızlı internet ve ülke genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması da paketin birer parçası.

Yasanın onaylanmasının ardından bir açıklama yapan Joe Biden, "Ulusumuz bu akşam ileriye doğru dev bir adım attı" dedi ve ekledi:

"Nesiller sonra insanlar geçmişe bakıp 'İşte ABD'nin 21. yüzyılda ekonomik rekabeti kazandığı an buydu' diyecekler."

Pandemi için ayrılan fakat harcanmamış acil durum ödenekleri de bu pakete aktarılacak.

Bu yasanın onaylanması, Virgina'daki valilik seçimlerinde yenilgiye uğrayan Demokrat Parti ve anketlerde kamuoyu güveninin düşük çıktığı Joe Biden için önemli bir siyasi zafer oldu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların eşit sayıda sandalyeye sahip olduğu Senato'da geçen ay görüşülen yasa, 19 Cumhuriyetçinin desteğini almıştı.

Son yıllarda gittikçe kutuplaşan Kongre için bu nadir rastlanan bir olaydı.

Yasa Temsilciler Meclisi'nde de 13 Cumhuriyetçinin desteğini aldı.

Fakat onlardan daha fazla sayıda Demokrat Partili, Cumhuriyetçilerin desteğini alabilmek için yasanın törpülendiğini söyleyerek bu durumu eleştirdi ve kabul oyu vermedi.

Demokratların popüler siyasetçilerinden Alexandria Ocasio-Cortez ve Ilhan Omar'ın da aralarında bulunduğu partinin sol kanadından altı siyasetçi yasaya karşı oy kullandı.

Bazı siyasetçiler de sağlık, eğitim ve iklim değişikliği alanında 1,75 trilyon dolarlık harcama öngören sosyal harcama paketi onaylanmadan bu pakete oy vermeyeceklerini söyledi.

Bu sosyal harcama paketi, yasalaşması durumunda ABD'nin son 50 yıldaki en büyük sosyal güvence adımı olacak.

Kongre'nin iki kanadında da Demokrat Parti'nin küçük bir çoğunluğu bulunuyor. Bu nedenle yasanın geniş bir desteğe ihtiyacı olacak.

Demokrat Parti'nin merkeze yakın kanadı harcama miktarının çok yüksek olmasına itiraz ediyor.

Analiz: Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Aylar süren pazarlıklar, gerilimler ve uzlaşmazlıklar sonucunda Biden'ın yatırım paketi iki partiden de destek aldı.

Bu paket, sosyal yardım paketinin de 15 Kasım'a kadar görüşülmesine dair bir uzlaşmayla Temsilciler Meclisi'nden geçmeyi başardı.

Bu, sosyal yardım paketinin de eşzamanlı olarak görüşülmesini talep eden Demokrat Parti'nin liberal kanadının geri adım atmasıyla mümkün oldu.

Fakat bazı liberaller de bunun büyük bir geri adım olduğunu düşünerek yasaya karşı oy kullandı.

Yine de birkaç Cumhuriyetçinin desteği yasanın geçmesini sağladı.

Tabii ki verilen sözler tutulmayabilir. Partinin merkeze yakın kanadı sosyal harcama paketi Senato veya Temsilciler Meclisi'ne geldiğinde karşı çıkabilir.

Fakat bu sırada bitiş çizgisine varan altyapı yatırım paketi, Biden'a iki partiden de destek aldığı bir zafer sağladı.

ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı
ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Joe Biden, Yatırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler 16:50 Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir 16:42 Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı 16:06 Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı
Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda olay tepki! Kürsüye çıkmasıyla inmesi bir oldu 15:55 Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda olay tepki! Kürsüye çıkmasıyla inmesi bir oldu Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi 15:33 Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti 14:14 Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak         
17:06
Skandal hakem hatası sonrası TFF, Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür etti Skandal hakem hatası sonrası TFF, Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür etti         
16:43
Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti         
16:21
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı         
15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak         
14:55
Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?         
14:21
Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada         
14:11
Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi         
13:31
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 17:16:20. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement