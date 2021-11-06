ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi onaylandı

ABD Kongresi, Başkan Joe Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini onayladı.

Temsilciler Meclisi'nden 206'ya karşı 228 oyla geçen dev kamu harcaması, Demokratlar arasında görüş ayrılıklarına yol açmıştı.

Kongre bu paketin ardından daha da iddialı bir sosyal harcama paketini görüşecek.

Altyapı paketi önümüzdeki sekiz yıl boyunca otoyolları, köprüleri ve yolları iyileştirmek; şehir içi ulaşımı ve demiryollarını geliştirmek için 550 milyar dolarlık bir federal harcama yapılmasını öngörüyor.

Temiz içme suyu, yüksek hızlı internet ve ülke genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması da paketin birer parçası.

Yasanın onaylanmasının ardından bir açıklama yapan Joe Biden, "Ulusumuz bu akşam ileriye doğru dev bir adım attı" dedi ve ekledi:

"Nesiller sonra insanlar geçmişe bakıp 'İşte ABD'nin 21. yüzyılda ekonomik rekabeti kazandığı an buydu' diyecekler."

Pandemi için ayrılan fakat harcanmamış acil durum ödenekleri de bu pakete aktarılacak.

Bu yasanın onaylanması, Virgina'daki valilik seçimlerinde yenilgiye uğrayan Demokrat Parti ve anketlerde kamuoyu güveninin düşük çıktığı Joe Biden için önemli bir siyasi zafer oldu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların eşit sayıda sandalyeye sahip olduğu Senato'da geçen ay görüşülen yasa, 19 Cumhuriyetçinin desteğini almıştı.

Son yıllarda gittikçe kutuplaşan Kongre için bu nadir rastlanan bir olaydı.

Yasa Temsilciler Meclisi'nde de 13 Cumhuriyetçinin desteğini aldı.

Fakat onlardan daha fazla sayıda Demokrat Partili, Cumhuriyetçilerin desteğini alabilmek için yasanın törpülendiğini söyleyerek bu durumu eleştirdi ve kabul oyu vermedi.

Demokratların popüler siyasetçilerinden Alexandria Ocasio-Cortez ve Ilhan Omar'ın da aralarında bulunduğu partinin sol kanadından altı siyasetçi yasaya karşı oy kullandı.

Bazı siyasetçiler de sağlık, eğitim ve iklim değişikliği alanında 1,75 trilyon dolarlık harcama öngören sosyal harcama paketi onaylanmadan bu pakete oy vermeyeceklerini söyledi.

Bu sosyal harcama paketi, yasalaşması durumunda ABD'nin son 50 yıldaki en büyük sosyal güvence adımı olacak.

Kongre'nin iki kanadında da Demokrat Parti'nin küçük bir çoğunluğu bulunuyor. Bu nedenle yasanın geniş bir desteğe ihtiyacı olacak.

Demokrat Parti'nin merkeze yakın kanadı harcama miktarının çok yüksek olmasına itiraz ediyor.

Analiz: Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Aylar süren pazarlıklar, gerilimler ve uzlaşmazlıklar sonucunda Biden'ın yatırım paketi iki partiden de destek aldı.

Bu paket, sosyal yardım paketinin de 15 Kasım'a kadar görüşülmesine dair bir uzlaşmayla Temsilciler Meclisi'nden geçmeyi başardı.

Bu, sosyal yardım paketinin de eşzamanlı olarak görüşülmesini talep eden Demokrat Parti'nin liberal kanadının geri adım atmasıyla mümkün oldu.

Fakat bazı liberaller de bunun büyük bir geri adım olduğunu düşünerek yasaya karşı oy kullandı.

Yine de birkaç Cumhuriyetçinin desteği yasanın geçmesini sağladı.

Tabii ki verilen sözler tutulmayabilir. Partinin merkeze yakın kanadı sosyal harcama paketi Senato veya Temsilciler Meclisi'ne geldiğinde karşı çıkabilir.

Fakat bu sırada bitiş çizgisine varan altyapı yatırım paketi, Biden'a iki partiden de destek aldığı bir zafer sağladı.