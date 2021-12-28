ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!

Megan Phipps isimli kadın, 2 rahimle dünyaya geldi. Daha önce 2 çocuk dünyaya getiren Phipps, bu sefer de iki rahminden hamile kaldı. Sürecin zor geçeceğini bilen kadın, elinden gelen dikkati göstermesine rağmen bebeklerinden birini doğumdan sonra kaybetti.

YAŞAMA İHTİMALLERİ DÜŞÜKTÜ

Doktorlar, iki bebeğin de yaşama ihtimallerinin düşük olduğunu belirtti. Ancak bebeklerden biri tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. 453 gram ağırlığında doğan bebek, 111 günlük tedavinin ardından 6,5 kiloya geldi ve taburcu edildi.

1 GÜN ARAYLA DOĞDULAR

Bebeklerin 1 gün arayla 22 haftalıkken dünyaya geldikleri öğrenilirken, hayatının kaybeden bebeğin sadece bir gün hayatta kalabildiği ve doğumdan ertesi gün yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hayatta kalan bebeğe ise Reece ismi verildi.