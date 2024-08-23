7 saat boyunca arabada bırakılan 9 aylık bebek hayatını kaybetti

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ABD'nin Teksas eyaletinde polis 9 aylık bir bebeğin 7 saatten fazla arabada tek başına bırakılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis açıklamasında, "Yapılan ön soruşturmada çocuğun büyükannesinin bu sabah saat 8.30 sularında çocuğu arabasının arka koltuğunda çocuk güvenlik koltuğunda bıraktığı tespit edilmiştir. Çocuk saat 16.00 sularında büyükannesi tarafından tepkisiz halde bulunmuştur. Olay cinayet olarak değerlendiriliyor. Şu anda bu olayla ilgili olarak herhangi bir suçlama yapılmamıştır, ancak bu tür suçlamaların yapılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

2024'TE 26 BEBEK AYNI SEBEPLE ÖLDÜ

Kids and Car Safety isimli sivil toplum kuruluşu bu yıl ülke çapında arabada bırakılarak ölüme sebebiyet veren 26 ölüm bildirildiğini ifade etti. Kuruluş, 1990'dan bu yana ABD'de arabada bırakılarak hayatını kaybeden 1.108 ölüm meydana geldiğini belirtti.