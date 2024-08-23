7 saat boyunca arabada bırakılan 9 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

7 saat boyunca arabada bırakılan 9 aylık bebek hayatını kaybetti

7 saat boyunca arabada bırakılan 9 aylık bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde polis, 9 aylık bir bebeğin sıcakta bir arabanın içinde 7 saat bırakılması sonucu öldüğünü açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

23.08.2024 12:07
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ABD'nin Teksas eyaletinde polis 9 aylık bir bebeğin 7 saatten fazla arabada tek başına bırakılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis açıklamasında, "Yapılan ön soruşturmada çocuğun büyükannesinin bu sabah saat 8.30 sularında çocuğu arabasının arka koltuğunda çocuk güvenlik koltuğunda bıraktığı tespit edilmiştir. Çocuk saat 16.00 sularında büyükannesi tarafından tepkisiz halde bulunmuştur. Olay cinayet olarak değerlendiriliyor. Şu anda bu olayla ilgili olarak herhangi bir suçlama yapılmamıştır, ancak bu tür suçlamaların yapılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

2024'TE 26 BEBEK AYNI SEBEPLE ÖLDÜ

Kids and Car Safety isimli sivil toplum kuruluşu bu yıl ülke çapında arabada bırakılarak ölüme sebebiyet veren 26 ölüm bildirildiğini ifade etti. Kuruluş, 1990'dan bu yana ABD'de arabada bırakılarak hayatını kaybeden 1.108 ölüm meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya 7 saat boyunca arabada bırakılan 9 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özkan Öztürk: Bu unutkanlık değil düpedüz cinayet insan bir anne baba özellikle anne 9 aylık bebeğim nerede die merak etmezmi altını değiştirme uyku için ne bilim emzirmek için en azından merak eder saçma geliyo böyle olaylar ne kadar eğleniyodunda unuttun bebeğini 24 0 Yanıtla
  • Yahya kaptan: İnsan telefonunu unutmazken cocugu nasil unutur anlamis degilim 13 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: 7 saat bir çocuk arabada unutuluyorsa.O unutmaya girmez.Ya aile bireyleri ciddi anlamda hasta ya da büyük bir ihmal var...Yaşlı aile bireylerine çocuk bırakmakta doğru bir şey değil.. 8 1 Yanıtla

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