ABD\'de Ağır Kış Şartları Nedeniyle 5 Eyalette Olağanüstü Hal İlan Edildi

Dünya

ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

ABD'de yoğun kar, buzlanma ve şiddetli yağmur nedeniyle yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Yetkililer, Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA), ülkede 'son 10 yılın en şiddetli kar yağışı' bekleniyor.