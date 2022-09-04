Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu - Son Dakika
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Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu

04.09.2022 10:02
Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu

ABD'de bahçesindeki ağaç dallarını kesmeye çalışan bir genç, 20 bin arı tarafından sokuldu. İki gün boyunca komada kaldıktan sonra uyanan gencin, 30'dan fazla arıyı da yuttuğu tespit edildi. Amerikalı gencin hayati tehlikeyi atlattığı, vücudundaki şişliklerin ise zaman içerisinde ineceği kaydedildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Austin Bellamy, bahçesindeki ağaç dallarını keserken arıların saldırısına uğradı.

İKİ GÜN KOMADA KALDIKTAN SONRA UYANDI

20 bin arı tarafından sokulan Bellamy, helikopterle hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca komada kalan Bellamy, önceki gün uyandı. Solunum problemleri çektiği ifade edilen Amerikalı gencin; hayati tehlikeyi atlattığı, vücudundaki şişliklerin ise zaman içerisinde ineceği kaydedildi.

Bahçesindeki ağaç dallarını kesmeye çalışan genç, 20 bin arı tarafından sokuldu

30'DAN FAZLA ARIYI YUTTUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, yapılan tetkikler sonunda; saldırı anında Bellamy'nin 30'dan fazla arıyı yuttuğu tespit edildi.

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Ohio, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu - Son Dakika
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