Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Austin Bellamy, bahçesindeki ağaç dallarını keserken arıların saldırısına uğradı.

İKİ GÜN KOMADA KALDIKTAN SONRA UYANDI

20 bin arı tarafından sokulan Bellamy, helikopterle hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca komada kalan Bellamy, önceki gün uyandı. Solunum problemleri çektiği ifade edilen Amerikalı gencin; hayati tehlikeyi atlattığı, vücudundaki şişliklerin ise zaman içerisinde ineceği kaydedildi.

30'DAN FAZLA ARIYI YUTTUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, yapılan tetkikler sonunda; saldırı anında Bellamy'nin 30'dan fazla arıyı yuttuğu tespit edildi.