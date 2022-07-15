ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi - Son Dakika
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ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi

15.07.2022 12:43

Kentucky eyaletinin Red River Gorge kanyonlarındaki bir güvenlik kamerasının açısına giren tanımlanamayan bir yaratık, dünyayı meraklandırdı. Sosyal medya kullanıcıları bu yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum'u hatırlattığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü kanyonu Red River Gorge'de 8 Temmuz'da bir güvenlik kulübesinin açısına giren esrarengiz canlı, dünya genelinde büyük merak yarattı. Güvenlik kulübesinde oturan güvenlikçinin dikkati sayesinde fark edilen canlı, gizemi nedeniyle çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi.

Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattı

GOLLUM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Montaj olup olmadığı henüz netleşmeyen görüntülerdeki yaratığın bir insana benzediği ancak dizlerinin ters olduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu ilginç yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattı
Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakteri

ŞAKA YAPMAK İSTEYEN BİRİ DE OLABİLİR

Görüntülerdeki esrarengiz yaratığın bir kamyonetin arkasından geçerek dakikalarca bölgede gezindiği görülüyor. Videoyu izleyenler, görüntülerdeki canlının, şaka amaçlı kostüm giyen biri olabileceğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi - Son Dakika
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