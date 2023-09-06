ABD'de bir kadınla öpüşüp ekip aracına bindiği görüntüler ortaya çıkan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

ABD'de bir kadınla öpüşüp ekip aracına bindiği görüntüler ortaya çıkan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Son Güncelleme: 06.09.2023 15:11

ABD'nin Maryland eyaletinde ekip arabasının yanında bir kadınla öpüştükten sonra arka koltuğa geçtiği görüntüler ortaya çıkan bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

ABD'de geçmişi sabıkalı bir polis memuru, ekip arabasının yanında bir kadınla öpüştükten sonra kadınla birlikte arka koltuğa geçerken görüntülendi.

2016 YILINDA AÇIĞA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İnternette kısa sürede viral olan videodaki polis memurunun, 2016 yılında 3 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiaları sonrası açığa alındığı ortaya çıkan Francesco Marlett olduğu tespit edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerle ilgili açıklama yapan bakanlık yetkilileri, videoyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken, soruşturma süresince Marlett'in yetkililerinin de askıya alındığını kaydetti.

UZUN UZUN ÖPÜŞTÜKTEN SONRA ARACIN ARKASINA GÖTÜRDÜ

Sosyal medyada ses getiren videoda, saçları kazınmış haldeki bir polis memurunun, yanındaki bir kadını uzun uzun öptükten sonra ekip arabasının arkasına götürdüğü ve kapıları kapattığı görülüyor. Görüntüleri kaydeden şahsın İspanyolca olarak, polis memuruna "Hayvan" diye bağırdığı duyuluyor.

Sosyal Medya, Maryland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de bir kadınla öpüşüp ekip aracına bindiği görüntüler ortaya çıkan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bir kadınla öpüşüp ekip aracına bindiği görüntüler ortaya çıkan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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