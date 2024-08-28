ABD'de cinayet şüphelisi tavan arasından düşerek yakalandı - Son Dakika
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ABD'de cinayet şüphelisi tavan arasından düşerek yakalandı

ABD\'de cinayet şüphelisi tavan arasından düşerek yakalandı

ABD'nin Tennessee eyaletinde polis, aylardır aranan bir cinayet şüphelisini takip ettikleri evde tavan arasından düşerek gözaltına aldı.

28.08.2024 11:07
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ABD'NİN Tennessee eyaletinde polis, aylardır yetkililerden kaçan bir cinayet şüphelisini takip ettikleri evde ararken şüphelinin saklandığı tavan arasından düştüğünü ve gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde polis dün yaptığı açıklamada, 2 Nisan 2024'te sokakta vurulmuş halde buldukları Troy Cunningham'ın cinayetiyle ilgili olarak 20 yaşındaki şüpheli Deario Wilkerson'u 9 Mayıs'tan beri aradıklarını ifade etti. Yapılan açıklamada, takip sonucunda dün bir eve giren Wilkerson'un kaçmaya çalışırken tavan arasına saklandığı ve tavandan düşerek memurlar tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "26 Ağustos'ta, Wilkerson'ı Memphis'te bir eve kadar takip ettik. Shelby County Şerif Ofisi ve Memphis Polis Departmanı Kaçak Yakalama Ekiplerinin yardımıyla evi kuşattık. Wilkerson, polisler evi ararken tavan arasında saklanmaya çalıştı; ancak tavandan düştü. Wilkerson düşme sonucunda yaralanmadı ve başka bir olay yaşanmadan gözaltına alındı" denildi. Polis tarafından paylaşılan fotoğraflarda Wilkerson'un düşüşüyle birlikte tavandan düşen parçaların etrafa dağıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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