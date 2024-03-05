Amerika Birleşik Devletleri'nde, San Mateo'da bulunan bir otobanda seyir halinde olan iki kamyon, dev kaya parçalarının üzerine düştüğü dehşet verici bir olayla karşı karşıya kaldı. İlk kaya parçası, bir kamyonun üstüne düşerek onu adeta ezdi. Kamyon şoförü, aracına kaya parçalarının düştüğünü hissettiği anda anında reaksiyon göstererek kamyonundan dışarı atladı. Ancak tam bu sırada, devasa bir kaya parçası kamyonun üstüne çarparak onu neredeyse hiçbir şey kalmayacak şekilde ezdi. Bu sırada arkada duran kamyon da düşen kaya parçalarının etkisiyle zarar gördü. Daha da kötüsü, kaya parçaları yolun bir kısmını kapatarak trafiği durdurdu.
Bu korkunç olayda, her iki kamyonet şoförü de mucizevi bir şekilde hayatta kaldı, ancak araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, bölgedeki yoğun yağışın bu korkunç olaya neden olduğunu belirtti. Soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de dev kaya parçaları kamyonları ezdi: Şoförler mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika
Hatay'ın Samandağ ilçesinde merkez üssü olan 4 büyüklüğündeki deprem, 6 kilometre derinlikte meydana geldi. Hatay Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca, Defne ilçesinde ağır hasarlı bir binadan beton parçalarının düştüğü ihbarı alındı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Çin ve Filipin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi'nde çarpıştı ve dört Filipinli mürettebat üyesi yaralandı. Filipinli yetkililer, Çin gemilerinin tehlikeli manevralar yaparak iki küçük çarpışmaya neden olduğunu belirtti. Güneydoğu Asya liderlerinin bir araya geldiği bir Asya zirvesinde, Pekin'in denizdeki saldırganlığından duyulan endişenin dile getirilmesi bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, uluslararası ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalarına yansıdığını belirterek, 'En kısa zamanda (Gazze için) barış getirecek bir çözüm umuyoruz.' dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Yezen'in babası, saldırılarla birlikte oğlunun sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ise İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen çocuk sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Grönland'daki bir grup yerli kadın, 1960'lar ve 1970'lerde Danimarka'nın ülke nüfusunu azaltmak için kendilerini rahim içi doğum kontrol cihazlarıyla donatmaya zorlaması üzerine Danimarka hükümetine dava açtı. İddia edilen amaç, Grönland'daki nüfus artışını engellemekti. Kadınların avukatı her birinin 300.000 kron talep ettiğini söyledi. Danimarka ve Grönland hükümetleri, Eylül 2022'de program hakkında bir soruşturma başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını belirtti.
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