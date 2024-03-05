ABD\'de dev kaya parçaları kamyonları ezdi: Şoförler mucizevi şekilde kurtuldu

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Amerika Birleşik Devletleri'nde, San Mateo'da bulunan bir otobanda seyir halinde olan iki kamyon, dev kaya parçalarının üzerine düştüğü dehşet verici bir olayla karşı karşıya kaldı. İlk kaya parçası, bir kamyonun üstüne düşerek onu adeta ezdi. Kamyon şoförü, aracına kaya parçalarının düştüğünü hissettiği anda anında reaksiyon göstererek kamyonundan dışarı atladı. Ancak tam bu sırada, devasa bir kaya parçası kamyonun üstüne çarparak onu neredeyse hiçbir şey kalmayacak şekilde ezdi. Bu sırada arkada duran kamyon da düşen kaya parçalarının etkisiyle zarar gördü. Daha da kötüsü, kaya parçaları yolun bir kısmını kapatarak trafiği durdurdu.

Bu korkunç olayda, her iki kamyonet şoförü de mucizevi bir şekilde hayatta kaldı, ancak araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, bölgedeki yoğun yağışın bu korkunç olaya neden olduğunu belirtti. Soruşturma devam ediyor.