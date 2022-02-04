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ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın - Son Dakika

ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın

04.02.2022 14:20
ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın

IŞİD'in sadece kadınlardan oluşan taburunun komutanı olduğu belirtilen ABD vatandaşı Allison Fluke-Ekren'in radikalleşme hikayesi dünya basınında büyük ses getirdi. Suriye'de kadın ve çocuklara makineli tüfek ve intihar yeleği kullanmayı öğreten kadının ailesi, ABD'de yargılanan Ekren'le görüşmeyi reddetti.

Suriye'de yakalanıp ABD'ye teslim edilen 42 yaşındaki Fluke-Ekren, yabancı bir terör örgütüne destek vermekten 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Kansaslı bir Vietnam gazisinin kızı olan Fluke-Ekren, Suriye'nin Rakka vilayetinde IŞİD militanlarının eşlerinden ve çocuklarından oluşan tabura liderlik etmekle suçlanıyor. Kadının, 2016'dan itibaren Suriye'de kadın ve çocuklara makineli tüfek ve intihar yeleği kullanmayı öğrettiği belirtiliyor.

İKİNCİ EŞİYLE TÜRKİYE'YE TAŞINDI

Virginia'daki mahkeme, dün Fluke-Ekren'in kefalet talebini reddetti. Eskiden öğretmen olan ABD'li kadının IŞİD saflarına katılarak fanatik bir teröriste dönüşme hikayesi dünya basınında büyük ses getirdi.

Mahkemede ifade veren bir tanık, Kansaslı kadının fikirlerinin ileri düzeyde radikal olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail sitesinin haberine göre, Ekren 2005'te Türk olan ikinci eşi Volkan Ekren'le ve çocuklarıyla Türkiye'ye yerleşti, daha sonra Mısır'a gitti ve bu dönemde giderek radikalleşti.

2012'de kaçak yollarla Suriye'ye giden Ekren bazı IŞİD militanlarıyla evlendi ve burada kadın ve çocuklardan oluşan IŞİD taburunun başına geçti. Kadının kendi 5 çocuğuna da silah kullanmayı öğrettiği söyleniyor.

ABD'Lİ ESKİ EŞİ: ÇOCUKLARIMI KAÇIRDI

ABD'de makine tamircisi olarak çalışan Ekren'in ilk eşi James Fluke, Kansaslı kadının çocuklarını kaçırdığını, onları görme karşılığında kendisinden sürekli para istediğini ve 10 yıl boyunca çocuklarını göremediğini belirtti.

Ekren'in ilk evliliğinden olan 25 yaşındaki oğlu Gabriel, 17 yaşındayken ABD'ye kaçmayı başardı ama 24 yaşındaki kızı Alaina'nın nerede olduğu bilinmiyor.

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Son Dakika Dünya ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın - Son Dakika
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