Görüntü ABD'den! Filistin'e destek için toplanan kalabalığın içine aracıyla daldı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir kişi aracını, Filistin'e destek amacıyla toplanan grubun üzerine sürdü.

BİR KİŞİ DE SİLAH SESİ DUYDUĞUNU BELİRTTİ

New York Post'un haberine göre, Minneapolis Polis Departmanı (MPD), kentte düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde kargaşa meydana geldiğine ilişkin ihbarlar aldı. MPD'ye göre, görgü tanıkları, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü bildirirken, bir kişi de silah sesi duyduğunu belirtti.

HENÜZ BİR GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMADI

Gösteride kimsenin yaralanmadığını kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ancak henüz bir gözaltı işleminin yapılmadığı bilgisini paylaştı.

İSRAİL YANLILARIYLA FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Lincolnwood polisi de Chicago eyaletinin Skokie bölgesinde düzenlenen gösteri sırasında İsrail yanlılarıyla Filistin destekçilerinin karşı karşıya gelmesi sonucu arbede çıktığını belirtti. Polis, kimliği belirlenemeyen bir kişinin ise silahını ateşlediğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

OLAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

Oregon eyaletine bağlı Eugene bölgesindeki gösterilerde ise kalabalığın içinde arabasını durdurarak yolu kapatan bir kişi ile göstericiler arasında da arbede yaşandı. Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.