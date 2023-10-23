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Görüntü ABD'den! Filistin'e destek için toplanan kalabalığın içine aracıyla daldı - Son Dakika

Görüntü ABD'den! Filistin'e destek için toplanan kalabalığın içine aracıyla daldı

Son Güncelleme: 23.10.2023 14:03

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdüğü ve silah sesi duyulduğu bildirildi. Olayda yaralanan olmazken, polis soruşturmanın devam ettiğini ve henüz gözaltı yapılmadığını açıkladı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir kişi aracını, Filistin'e destek amacıyla toplanan grubun üzerine sürdü.

BİR KİŞİ DE SİLAH SESİ DUYDUĞUNU BELİRTTİ

New York Post'un haberine göre, Minneapolis Polis Departmanı (MPD), kentte düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde kargaşa meydana geldiğine ilişkin ihbarlar aldı. MPD'ye göre, görgü tanıkları, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdüğünü bildirirken, bir kişi de silah sesi duyduğunu belirtti.

HENÜZ BİR GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMADI

Gösteride kimsenin yaralanmadığını kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ancak henüz bir gözaltı işleminin yapılmadığı bilgisini paylaştı.

İSRAİL YANLILARIYLA FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Lincolnwood polisi de Chicago eyaletinin Skokie bölgesinde düzenlenen gösteri sırasında İsrail yanlılarıyla Filistin destekçilerinin karşı karşıya gelmesi sonucu arbede çıktığını belirtti. Polis, kimliği belirlenemeyen bir kişinin ise silahını ateşlediğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

OLAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

Oregon eyaletine bağlı Eugene bölgesindeki gösterilerde ise kalabalığın içinde arabasını durdurarak yolu kapatan bir kişi ile göstericiler arasında da arbede yaşandı. Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Görüntü ABD'den! Filistin'e destek için toplanan kalabalığın içine aracıyla daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntü ABD'den! Filistin'e destek için toplanan kalabalığın içine aracıyla daldı - Son Dakika
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