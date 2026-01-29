ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor - Son Dakika
Dünya

ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor

ABD\'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor
29.01.2026 16:47
ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE operasyonunda 5 yaşındaki çocuğun babasıyla birlikte gözaltına alınmasının üzerinden bir hafta geçti. Tepkiler sürerken çocuğu ziyaret eden ABD'li yetkili, çocuğun depresyonda olduğunu, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirdiğini, iştahının kesildiğini ve sürekli okula ne zaman döneceğini sorduğunu anlattı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonunda babası Adrian Alexander Conejo Arias ile birlikte 5 yaşındaki Liam Conejo Ramosa 1 haftadır gözaltında. Tepkiler sürerken Texas'ta bir göçmen gözaltı merkezine gönderilen baba ve oğlu ile görüşen yetkililer çocuğun çok mutsuz olduğunu, günün çoğunu uyuyarak geçirdiğini ve sürekli ne zaman okula gideceğini sorduğunu anlattı.

"İŞTAHI KESİLDİ, OKULA DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNİ SORUYOR"

MS Now'ın haberine göre; ABD'li Temsilci Joaquin Castro, baba Conejo Arias ile görüştüğünü belirterek, küçük Liam'ın gözaltı sürecinden ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Castro'nun aktardığına göre baba, oğlunun son günlerde derin bir depresyon yaşadığını, iştahının kesildiğini ve sürekli okula geri dönüp dönemeyeceğini sorduğunu söyledi. Temsilci Castro, bir çocuğun bu koşullar altında tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, göçmenlik uygulamalarının çocukların psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"GÜNÜN ÇOĞUNU UYUYARAK GEÇİRİYOR"

Çarşamba gecesi düzenlenen buluşmada Castro, Liam'ın durumu konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Castro, "Onun için endişeliyim çünkü birlikte olduğumuz süre boyunca sürekli uyuyordu. Babası, günün büyük bölümünü depresyonda olduğu için uyuyarak geçirdiğini, düzgün beslenmediğini, annesini, sınıf arkadaşlarını ve okulunu özlediğini söylüyor" dedi.

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

Castro, yaşananların yalnızca bu aileyle sınırlı olmadığını belirterek, çocukların gözaltı merkezlerinde tutulmasının insan hakları açısından ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi ve yetkililere çocuğun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

