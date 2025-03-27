ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Dünya

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek

ABD\'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

27.03.2025 23:41
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ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Öztürk'ünvizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlediği bir etkinlikte gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'le ilgili bir soruyu yanıtladı.

VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Rubio, Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğruladı. Vizelerin hangi durumlarda iptal edilebileceğine ilişkin politikalarını anlatan Rubio, " Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve bize ABD'ye gelme sebebinizin sadece köşe yazısı yazmak değil, üniversiteleri tahrip etmek, öğrencileri taciz etmek, binaları ele geçirmek, kargaşa yaratmak gibi şeylerle ilgili hareketlere katılmak olduğunu söylerseniz, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD'ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız." şeklinde konuştu.

RÜMEYSA ÖZTÜRK SINIR DIŞI EDİLECEK

Vizesi iptal edilen herhangi bir kişinin de artık ABD'deki yasal durumunu kaybedeceği için burada kalamayacağını belirten ABD'li bakan, "Vizenizi kaybettiğinizde artık yasal olarak Birleşik Devletler'de değilsinizdir ve dünyadaki her ülkenin olduğu gibi bizim de sizi ülkemizden çıkarma hakkımız vardır. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

İSYAN BAŞLATMAKLA SUÇLADI

Öztürk'ü "üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla" suçlayan Bakan Rubio, "Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil, size vize verdik ve siz bunu yapmaya karar verirseniz vizenizi geri alırız." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine haber verilmediği belirtilmişti.

Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıkları bilgisini paylaşmıştı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirmişti.

Rümeysa Öztürk, Massachusetts, Eğitim, Yaşam, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Recep Şehitoğlu:
    ABD Sözde özgürlükçü ur ülke öylemi? 51 23 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Türkiye'den kaçan karlıdır biz Antalya'da curuduk 16 37 Yanıtla
  • Oa343862!:
    iyi olmuş şu Arap sevicilerinin hepsini Netanyahu ya göndereceksin. 13 30 Yanıtla
  • bedirugurdogan11251421:
    sınırdışı edilen itrailli nin intikamını alıyorlar akılları sıra 25 8 Yanıtla
  • TC Tabak:
    İşte bende söylüyorum. Katil ABD. Yönetim kuklaya dönmüş, Siyonist rejim öl dese ölecekler, din iman yok bunlarda. 25 5 Yanıtla
  • aykut:
    edildin tabi elin gavuru dan ize faydalı ne ilim öğrenecek ki zaten. hem. irade da artık baş örtüsü okullar da serbesttir. Nasrettin 9 15 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    süper yapmışlar okumaya gittiysen oku siyaset yapmaya Filistin için gittiysen yanlış yere gitmişsin onu Gazze’ye gönderin orda ister okusun ister siyaset yapsın. 10 11 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    helal olsun sana aslan kızım 10 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Aykut karunu zkim 3 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEMEK KI NEYMİŞ OGRENCIYSEN ÖĞRENCİ OLACAKSIN 3 3 Yanıtla
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