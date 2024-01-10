ABD\'deki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İngiliz Turistin Ailesine 100 Milyon Dolar Tazminat Verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelenhelikopter kazasında hayatını kaybeden İngiliz turist Jonathan Udall'ın ailesine mahkeme tarafından 100 milyon dolar tazminat verilmesine karar verdi.

2018 yılında helikopterin alev alması sonucu 31 yaşındaki Jonathan Udall ve eşi yaşamlarını yitirmişti. Southampton'dan olan aile, helikopterin işleten Papillon Airways' şirketinden 24.6milyon dolarve Fransız üretici Airbus Helicopters SAS'tan 74.6 milyon dolaralacak.

Ailenin avukatı Gary Robb, anlaşma şartlarını bilinçli olarak kamuya açıklamalarını istediklerini belirterek, uçak yakıt tanklarının çatlamaya meyilli olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Robb, "Ebeveynler, yakıt tankının adeta bir yangın bombası olduğunu söylüyor" dedi.

Jonathan ve eşi Ellie Milward Udall, kaza anında helikopterde bulunan üç kişiyle birlikte Nevada'nın Boulder City şehrinden Grand Canyon'ı gezmek üzere hareket etmişlerdi.

Ailenin dava açtığı iddia edilen helikopterin, 2020'de Federal Havacılık İdaresi'nin yayınladığı yeni düzenlemeler sonrasında inşa edilen uçaklar için gereken çarpma dayanıklı yakıt sistemine sahip olmadığını öne sürdü.

Robb, bazı helikopter üreticilerinin eski model yakıt tanklarını gönüllü olarak değiştirdiğini ancak birçoğunun bu değişikliği yapmadığını belirtti. Udall ailesi, bu konuda endüstrinin dikkatini çekmek ve sorunu gönüllü olarak çözmesini sağlamak istiyor.

2018 yılında Şubat ayında meydana gelen Airbus EC130 B4 tipi helikopter kazası, Grand Canyon'ın ulusal park sınırları dışındaki Hualapai rezervasyon bölgesinde gerçekleşmişti. Kazada hayatını kaybedenler arasında veteriner resepsiyonisti Becky Dobson, satış temsilcisi Stuart Hill, avukat Jason Hill ve Udall çifti bulunuyordu.