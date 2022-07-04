ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı - Son Dakika
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ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı

04.07.2022 11:15
ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı

ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu dün polis tarafından yayımlandı.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu dün polis tarafından yayımlandı.

Polis, 27 Haziran gecesi saat 00.30'da trafik ışıklarında rutin kontrol için durdurulduğunda 25 yaşındaki Walker'ın kendilerine ateş açtığını ve hayatlarından endişe duyduklarını iddia ediyor.

Walker, arabasından çıkıp kaçtığında silahlı değildi ancak polis araçta daha sonra bir tabanca bulunduğunu söyledi.

Şehirde videonun yayımlanmasıyla başlayan barışçıl ırkçılık karşıtı protestoların ardından Akron Belediye Başkanı Daniel Horrigan "Video yürek parçalayıcı, anlaması zor," dedi, buna karşın halkı sağduyulu olmaya çağırdı.

Eyalet Başsavcısı Dave Yost da Ohio Suç Soruşturma Bürosu'nun "eksiksiz, adil ve uzman bir soruşturma" yürüteceği sözünü verdi.

Akron polisi, memurların departman kurallarını veya politikalarını ihlal edip etmediği konusunda ayrı bir iç soruşturma da yürütüyor.

Walker'ın vurulması olayına dahil olan yedisi beyaz, biri siyah sekiz polis memuru ücretli idari izne çıkarıldı.

Walker ailesinin avukatı Bobby DiCello, polis memurlarının Jayland yere düştükten sonra bile ateş etmeye devam ettiğini ve ilk yardımdan önce kendisini kelepçelediklerini söyledi.

Walker'ın ailesi de CBS News'e "Öfke gayet iyi. Öfke anlaşılabilir. Ama şiddet değil. Onun için barışçıl bir şekilde adalet talep ederken Jayland'ın haysiyetini koruyalım," açıklamalarında bulundu.

Siyah hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu NAACP Başkanı Derrick Johnson ise Walker'ın ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi.

Amerikan haber ajansı Associated Press'in aktardığına göre, Akron Polis Şefi Steve Mylett, arabada silah patlaması sesi duyulduğunu ve trafik kamerasında namlu ağzı gibi bir şeyin görüldüğünü söyledi.

Polis kameraları, kar maskeli bir kişinin arabadan indiğini ve otoparka doğru koştuğunu, polis tarafından ateş açılmadan önce yaklaşık 10 saniye boyunca kovalandığını gösteriyor.

Polis, bir memurun önce şok tabancası kullanmayı denediğini ancak bunun başarısız olduğunu belirtirken Walker'ın arabasındaki dolu şarjörle tabancanın yanı sıra yakınlarda silahla eşleşen bir mermi kovanı bulunduğunu da vurguluyor.

ABD'de Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından ense köküne basılarak nefessiz bırakılması ve hayatını kaybetmesi büyük tepki çekmişti.

Floyd'un ölümü, "Siyah Hayatları Önemlidir" (Black Lives Matter) başlığı altında dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

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Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ohio, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı - Son Dakika
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