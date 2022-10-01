Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım - Son Dakika
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Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım

01.10.2022 13:11

ABD, Rusya'nın ilhak kararı sonrası Ukrayna hükümetine 12,3 milyar dolarlık ek mali yardımda bulunacak. Kongrede, Ukrayna ordusuna silah, malzeme ve maaşlar için 3 milyar dolar gönderilmesi, Başkan Joe Biden'a Pentagon'a 3.7 milyar dolarlık silah ve diğer donanımları Ukrayna'ya transfer etmesi için talimat verme yetkisi, Ukrayna hükümetini ayakta tutmak için 4.5 milyar dolar yardım sağlanması kararlaştırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini duyurdu. Dünya'nın birçok ülkesinden Rusya'ya tepkiler yağarken ABD, Ukrayna ordusu ve hükümetine dev bir yardım yapma kararı aldı.

12,3 MİLYAR DOLARLIK YARDIM'

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre, Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık ek mali yardım gönderilmesinin önünü açtı. Yardım paketinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak silah, malzeme ve maaşlar için 3 milyar dolar gönderilmesi kararlaştırılırken Başkan Joe Biden'a da Pentagon'a 3.7 milyar dolarlık silah ve diğer donanımları Ukrayna'ya transfer etmesi için onay verildi.

TOPLAM YARDIMLAR 65 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Demokratlara katılan 10 Cumhuriyetçiyle birlikte 201'e karşı 230 oyla kabul edilen paket ayrıca Ukrayna'nın mali durumunu istikrarlı tutması ve Kiev hükümetinin görevini sürdürebilmesi için 4.5 milyar dolar sağlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından beri Washington'un Kiev'e gönderdiği toplam yardım miktarı bu ödenekle birlikte 65 milyar dolara yükseldi.

''ABD UKRAYNA'YA GÜVEN DUYUYOR''

Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Bu yeni hibe yardımı ABD'nin Ukrayna'ya duyduğu güvenin bir başka göstergesidir ve kritik hükümet operasyonlarını destekleyecek ve Rusya'nın acımasız savaşı altında acı çeken Ukrayna halkına yardım sağlayacaktır" dedi.

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SON DAKİKA: Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım - Son Dakika
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