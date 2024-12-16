ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

16.12.2024 21:48  Güncelleme: 22:05
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi. Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi.

400 ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor. ABD'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Öte yandan saldırgan okulun öğrencisi olduğu ve saldırıdan sonra kendisini de vurduğu bildirildi.

ABD\'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • oktay sayar:
    Adamların okulla sorunu var ,okulda kimse kimseye yan bakamaz 5 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Sapkınlık gibi 4 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Erdoganin işitçi teröristleri yapmistir saldiriyi 0 3 Yanıtla
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