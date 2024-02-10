ABD'de otoyola inmeye çalışan uçak alev topuna döndü - Son Dakika
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Dünya

ABD'de otoyola inmeye çalışan uçak alev topuna döndü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.

10.02.2024 00:17  Güncelleme: 00:32
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet otoyola inmeye çalışırken bir araca çarpıp alev aldı.

Florida eyaletinde Bombardier Challenger 600 serisi özel bir jet, iddiaya göre otoyola inmeye çalışırken bir araca çarptı. Uçak, çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ABD'de otoyola inmeye çalışan özel jet infilak etti

OTOYOLUN GÜNEYE GİDEN İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Acil durum ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası otoyolun güneye giden tüm şeritler kapatıldı. Bölgede trafik durma noktasına gelirken, uçağın yandığı anlar sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'de otoyola inmeye çalışan özel jet infilak etti

Öte yandan uçak kazasıyla ilgili ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

ABD\'de otoyola inmeye çalışan uçak alev topuna döndü
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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