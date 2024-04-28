Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' iddialarına, ''Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor'' sözleriyle yanıt verdi.

28.04.2024 16:14  Güncelleme: 16:30
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Şişecam, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı. Bakan Şimşek bu haber üzerinden, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor" iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt. Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor.

DIŞ BORÇ ÇEVİRME ORANI BANKALARDA YÜZDE 96'DAN YÜZDE 149'A YÜKSELDİ

2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."

Bakan Şimşek 'Ülkemize dış kaynak gelmiyor' diyenlere sessiz kalmadı

Mehmet Şimşek, Maliye, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı - Son Dakika

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