Ankara\'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

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Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkent'te öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Bu arada, Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.

İşte bölgeden kareler;