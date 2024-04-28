Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51kg'da ülkemizi temsil eden Samet Gümüş, finalde Macaristan'tan Atila Bernarth ile kozlarını paylaştı.
Samet Gümüş, Macar rakibi Atila Bernarth'ı 4-1 mağlup ederek 51 kiloda Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Samet'in bu zaferi, erkeklerde 13 sene sonra ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Samet Gümüş'ü kutladı. Bak mesajında, "Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Samet Gümüş'ü gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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