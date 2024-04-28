Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti

Adana\'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti

Adana'da bir kadın, otobüste ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.04.2024 16:16
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Adana'da otobüste ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan 24 Nisan günü aşağı düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs yolunda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücü direksiyon başında sigara içtiği sırada otobüs kapısı açık bir şekilde ilerlerken, Sabahi ulaşım kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan aşağı düşerek başını asfalta çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi'nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sabahi'nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi (74) ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabahi ise bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabahi, yakınları tarafından alınıp toprağa verilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Ulaşım, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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