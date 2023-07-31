ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı - Son Dakika
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ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı

31.07.2023 11:40

New Hampshire eyaletinde tek motorlu uçak kalabalık Hampton plajının yakınlarında suya çakıldı. Piper PA-18 uçağı bir pankart çekerken sığ sularda taklalar atarak suya çakıldı. Uçak ters döndü ve pilotu kurtarmak için yardım çağrıldı. Şans eseri pilot güvenli bir şekilde yüzerek hayatını kurtardı. Kaza sonrasında plaj açık kalmaya devam etti. FAA ve NTSB olayı araştıracak.

New Hampshire eyaletinde tek motorlu uçak kalabalık Hampton plajınınyakınlarında suya çakıldı.

ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı

Yaşanan bu olayda, bPiper PA-18 uçağı bir pankart çekerken, kalabalık plajdan 27,4 metre uzaklıkta sığ sularda taklalar atarak suya çakıldı.

ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı

Suya çakılan uçak ters döndü. Şaşkınlık içindeki insanlar hemen yardım etmeye koşarken, diğerleri de kurtarma görevlilerini pilotu kurtarmak için uyardı. Uçakta sadece pilotun bulunduğu belirtildi.

Cumartesi günü saat 12 civarında, plajdayüzlerce insanınolduğu bir zamanda gerçekleşti. Şans eseri, pilot kokpitten çıkıp güvenli bir şekilde yüzerek hayatını kurtardı.

ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı

İlk yardım ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapılan pilot, her hangi bir sağlık olmadığı için hastaneye götürülmedi.

Hampton Polisi ve İtfaiyesi, kaza yerine müdahale etti ve ABD Sahil Güvenlik ve New Hampshire Eyalet Polisi'nin deniz devriye birimi üyeleri de yardımcı oldu.

ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı

Kaza sonrasında plaj açık kalmaya devam etti.

Uçak şimdi kıyıda ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı araştıracak.

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