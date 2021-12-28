Üye Girişi
ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

28.12.2021 22:09
ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde polisin, bir giyim mağazasında saldırganı hedef alarak ateşlediği kurşunların kabinde kıyafet deneyen 14 yaşındaki kıza isabet ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 23 Aralık'ta polisin, bir giyim mağazasında kadına saldıran şahsa ateş etmek istediği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurarak öldürmüştü. Ülkeyi sarsan olayın güvenlik ve polis kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

KIYAFET DENERKEN ÖLDÜ

Görüntülerde alışveriş merkezine bisikletiyle giren saldırganın insanlara bisiklet kilidi ile saldırmaya başladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, giyim mağazasındaki saldırganın bulunduğu yere doğru yöneldi. Polislerden biri saldırganı görür görmez 3 el ateş etti. O anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Ancak polis kurşunlarından biri, annesiyle birlikte soyunma kabininde kıyafet deneyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna isabet etti.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

14 yaşındaki kurbanın kimliği Valentina Orellana-Peralta olarak açıklanırken, kurşunun göğsüne isabet ettiği kaydedildi. Polis tarafından vurulan saldırganın da olay yerinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Daniel Elena Lopez olduğu aktarıldı. San Francisco polis komisyonu üyesi John Hamasaki, "Videoda, polis memurunun yaptığı gibi ateş açmayı haklı gösterecek hiçbir şey yoktu. Videoyu görünce şok oldum. Ölümcül güç, masadaki son seçenek" ifadelerini kullandı. Hamasaki, polisin bir durumu önce komutlarla kontrol etmeye çalışmak üzere eğitildiğini kaydetti. Hamasaki ayrıca, cinayetten önce durumun yatıştırılması için saldırganla iletişim kurmak için çok az çaba harcandığının göründüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles'ta bir giyim mağazasında 24 Aralık'ta yaşanan olayda, mağaza içinde bulunan bir kadın tanımadığı bir adam tarafından saldırıya uğramış, olay yerine polisin gelmesiyle saldırıya uğrayan kadın yaralı olarak kurtarılmıştı. Polis saldırgana ateş ettiği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki kızı yanlışlıkla vurmuştu. Kurşunun soyunma kabininin duvarını delerek küçük kıza isabet ettiği açıklanmıştı. Los Angeles Polisi Yüzbaşı Stacy Spell, polislerin kadının saldırıya uğradığı için orada olduğunu ve saldırganın kadını öldürmesini engellemek için ateş açtıklarını söylemişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı         
22:09
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı         
16:56
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
22:09 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:08 Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı
22:08 Alpaslan Öztürk muhteşem golüyle takdir topladı
21:53 Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu
21:35 Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
21:25 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:23 Son Dakika! Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 22:16:33. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement